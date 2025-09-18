Beach Tennis: la Sicilia in corsa per il salto in Serie B con la squadra del Ct Acate “A”

Sport

Nella finale regionale il team ibleo seguito dal maestro Ivan La Lisa ha battuto i catanesi de Le Capannine. Dal 18 ottobre a Bologna le finali per il salto tra i cadetti

La Sicilia in corsa per il salto in Serie B di beach tennis. Sarà infatti la squadra del Ct Acate “A” a rappresentare i colori siciliani alla fase nazionale dei play off di beach tennis che il 18 e 19 ottobre assegnerà a Bologna i posti per il prossimo campionato di Serie B.

Nella finale regionale che si è svolta sui campi di gara del Ct Acate, sotto gli sguardi della consigliere regionale Vincenza Ciraolo lo spettacolo non è mancato e a vincere è stata la squadra del Ct Acate “A” che ha battuto in finale col punteggio di 2 a 1 Il Circolo Beach Tennis de Le Capannine Catania.

Per il Ct Acate “A” seguito dal maestro Ivan La Lisa in campo Giusi Di Gaudio, Giada Cuffari, Federica Ventura, Salvo Napoli, Carmelo Di Mauro, Enrico Mongelli e il giovane talento catanese Simone Rillosi, reduce dal successo all’“Open Stelle del Beach Tennis” a Scoglitti in coppia con l’alcamese Giuseppe Benenati.

Il catanese Simone Rillosi (Ct Acate)