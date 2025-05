Beatrice Borromeo una dea greca da Dior forse con un segreto ben “nascosto”

Notizie

La nobildonna, moglie di Pierre Casiraghi del Principato di Monaco, è stata ospite del Bal Blanc di Dior Cruise

Al Bal Blanc di Dior Cruise, un fashion show allestito a Villa Albani Torlonia per presentare la nuova collezione della maison firmata da Maria Grazia Chiuri, Beatrice Borromeo sembrava splendere di una luce speciale. Bellissima, raffinata ed elegante come sempre, la moglie di Pierre Casiraghi, secondogenito della principessa Carolina di Monaco, avrebbe però un motivo in più per emanare luce: l’arrivo di un bebè.

Per i due rampolli del principato monegasco sarebbe il terzo figlio, dopo Stefano e Francesco. La gravidanza non è stata ancora ufficializzata dai social di Palazzo, ma l’abito indossato dalla Borromeo, un peplo mono spalla e ampio, rigorosamente bianco in tema con la collezione, pare facesse comunque trasparire quel dolce segreto. Anche in una foto, postata dai tanti canali social che hanno seguito l’evento a Roma, Beatrice Borromeo, seduta come se fosse stanca, si tocca con dolcezza proprio la pancia.

La Borromeo, ex modella e giornalista, è figlia di Carlo Ferdinando Borromeo, conte di Arona fino al 31 dicembre 1947, e di Paola Marzotto. Una delle sorelle per parte di padre di Beatrice è Lavinia, moglie di John Elkann presidente di Stellantis, ex Fiat. Sulla gravidanza si attende a questo punto il comunicato ufficiale che certamente, soprattutto se le indiscrezioni sono confermate, non tarderà ad arrivare.