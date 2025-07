Belen lancia la sua maschera per le parti intime. Botta e risposta con Valentina Persia

la farfalla

La Rodriguez pubblica una foto per mostrare come usarla. L'ironia dei social

L’ultima frontiera della bellezza? La maschera per le parti intime. A lanciarla è Belen Rodriguez , che come sempre sa come far parlare di sé. Sul suo profilo Instagram spiega in che cosa consista la sua maschera per la vulva: “Scopri Mia Libre, la nuova maschera vulvare pensata per la parte più intima – e troppo spesso dimenticata – del tuo corpo”. E per farsi capire pubblica una foto della maschera a farfalla posizionata proprio sulle sue parti intime. Il modo migliore per promuovere il suo marchio Rebeya.

Ma a rendere il tutto virale è stata l’incursione comica di Valentina Persia, che ha dato vita a un’irresistibile botta e risposta sui social. Tutto ha inizio quando la showgirl argentina ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae durante l’applicazione della sua nuova maschera vulvare, un trattamento di bellezza pensato per l’idratazione della zona intima. Un post promozionale che non è sfuggito all’occhio attento e ironico della comica Valentina Persia.