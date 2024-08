Bellini Opera Gala, l’omaggio a Bellini al Teatro Antico di Taormina

Festival

Il 20 Settembre l'inaugurazione con Enrico Castiglione che riporta sul palco le stelle della lirica

Tutto è pronto per la XVI edizione del Bellini Festival, la prestigiosa manifestazione dedicata a Vincenzo Bellini fondata nel 2009 a Catania da Enrico Castiglione, che si svolgerà come da tradizione a Catania dal 23 Settembre, giorno esatto del 189° anniversario della morte di Vincenzo Bellini, fino al 3 Novembre, data del 223° anniversario della sua nascita. Ma il concerto inaugurale in anteprima, denominato Bellini Opera Gala, si svolgerà quest’anno il 20 Settembre 2024 nella suggestiva cornice del Teatro Antico di Taormina in co-produzione con il Taormina Opera Festival nell’ambito della programmazione messa a punto con il Comune di Taormina.

Dopo il grande successo della Manon Lescaut di Giacomo Puccini, messa in scena al Teatro Antico di Taormina dal Taormina Opera Festival in co-produzione proprio con il Bellini Festival, trasmessa in Italia in anteprima da Rai 5 con oltre centomila telespettatori quale omaggio a Giacomo Puccini nel 100° anniversario della sua morte, il Bellini Festival torna a Taormina con l’atteso Concerto Bellini Opera Gala. Il Concerto, che costituisce l’anteprima del festival Belliniano, vedrà protagonisti numerose stelle della musica lirica internazionale, a partire da Natalia Roman, soprano di origine moldava, che negli ultimi anni si è imposta sulla scena internazionale proprio come interprete di grande successo del belcanto belliniano, acclamata nei grandi teatri del mondo dall’Italia alla Cina e diretta da registi quali Franco Zeffirelli, Enrico Castiglione, Pier Luigi Pizzi, Ivan Stefanutti, Ad accompagnare Natalia Roman, insieme al tenore Domenico Menini, specializzato nel repertorio belcantistico, e al baritono Luca Simonetti, l’Orchestra del Festival Belliniano e il nuovo Coro Lirico Italiano “Vincenzo Bellini” sotto la direzione di Pietro Vanguarnera. Natalia Roman, come si ricorderà, ha già debuttato per il Bellini Festival, acclamata protagonista del Concerto al Duomo di Catania del 2022, mentre Luca Simonetti ha appena interpretato con molto successo il ruolo di Lescaut nella Manon Lescaut dello scorso fine di luglio a Taormina.

Natalia Roman

Il Bellini Opera Gala offrirà un programma di oltre due ore di musica interamente dedicato alle opere di Vincenzo Bellini, da La straniera alla Sonnambula, dal Pirata alla Beatrice di Tenda, dall’Adelson e Salvini alla Norma, dai Capuleti e i Montecchi ai Puritani, coprendo l’intero repertorio delle più celebri ed amate arie di Bellini tratte da tutte le sue opere. All’evento parteciperà anche il nuovo Coro Lirico Italiano “Vincenzo Bellini”.

Tra le arie operistiche di Bellini che verranno proposte, tra le più difficili e di raro ascolto, ascolteremo “Sì, li sciogliete, o giudici…” da La straniera, “Sì, vincemmo, e il pregio io sento” dall’opera Il pirata, “Come ti adoro e quanto” e “Rimorso il lei” dalla Beatrice di Tenda, “Ah! Per sempre io ti perdei…” da I Puritani, oltre alle sinfonie delle opere più celebri e ad immancabili capolavori come “Casta Diva” dalla Norma.

Dopo l’anteprima al Teatro Antico di Taormina, la programmazione della sedicesima edizione del Bellini Festival a Catania inizierà con la rappresentazione dell’opera lirica La straniera, opera in due atti di Vincenzo Bellini su libretto di Felice Romani, debuttata per la prima volta nel 1829 al Teatro alla Scala di Milano, che quest’anno sarà rappresentata il 23 Settembre al Teatro Metropolitan in collaborazione con la Grand Opera di Fujian, città della Cina di oltre dieci milioni di abitanti, dove da anni il Bellini Festival con la sua sezione internazionale ha fatto riscoprire e sta facendo riscoprire la musica e le opere di Bellini per la prima volta nella storia, fin dalla Norma del 2013 rappresentata per la prima volta in assoluto in Cina a Shenzhen con la regia di Enrico Castiglione.

Il Festival Belliniano sarà articolato come sempre attraverso le sue storiche sezioni “Bellini Opera Festival”, “Bellini Renaissance”, “Bellini International” e “Festival della Melodia Belliniana”, proseguirà poi dal 23 Settembre a Catania in vari luoghi di Catania, come Palazzo Biscari, la Badia di Sant’Agata, il Teatro Metropolitan, partendo con l’opera e numerosi concerti ed appuntamenti, fino alle tradizionali Celebrazioni Belliniane della tradizionale maratona “Belliniana” che si svolgerà a Catania per tutta la giornata del 3 Novembre per poi concludersi la stessa sera con il Concerto Straordinario per il 223° anniversario della nascita di Vincenzo Bellini al Duomo di Catania, ove sono custodite le sue spoglie mortali.

E’ già possibile assicurarsi il posto migliore per il Bellini Opera Gala del 20 Settembre. E’ infatti già aperta la prevendita dei biglietti e in questi giorni è offerta la possibilità di acquistare da subito i biglietti migliori, on line sui siti www.vivaticket.com, www.diyticket.it, www.madeticket.it. I biglietti possono essere acquistati direttamente anche in tutti i punti vendita Vivaticket e tabaccherie ed edicole SISAL/Mooney sull’intero territorio nazionale italiano ed è attivo il servizio infoline +39 377 0918245.