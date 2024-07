Lo dico

Gaia Caldarella, la tredicenne pugile avolese, della DUGO BOXE AVOLA già campionessa d’Italia 2024 e vice campionessa d Europa 2023, è pronta per questo Europeo 2024 che si svolgerà in Bosnia da 1 a 11 agosto con lei in convocazione anche Corrado Dugo come tecnico che affiancherà il responsabile della nazionale Valeria Calabrese

