Boxe: quattro campioni siciliani in azzurro ai Mondiali Assoluti in programma dal 4 settembre a Liverpool

Sport

Al Training Camp di Assisi che precede la rassegna iridata convocati i due etnei Lucia Ayari (Boxing Team Catania Ring) e Salvatore Cavallaro junior (Fiamme Azzurre), il palermitano Tommaso Sciacca (Cannata Boxe Team) e l'aretuseo Giuseppe Canonico (Fiamme Azzurre). A novembre l'esordio tra i professionisti del catanese Salvatore "Occhi di Tigre" Cavallaro

Ha preso il via al Centro nazionale di Pugilato di Assisi, l’ultimo Training Camp della squadra azzurra in vista dei Mondiali di pugilato in programma dal 4 al 14 settembre a Liverpool.

Gli azzurri e le azzurre in azione al Cnp di Assisi

In questi giorni gli azzurri e le azzurre sì alleneranno con la Nazionale del Brasile e alcuni tra i migliori professionisti italiani e prima della partenza per Liverpool il c.t. azzurro Giovanni De Carolis diramerà la lista ufficiali dei pugili che prenderanno parte al Mondiale.

La catanese Lucia Ayari (Boxing Team Catania Ring) ai Mondiali sarà in gara nella categoria 51 kg

Ad Assisi del gruppo azzurro fanno parte quattro campioni siciliani con la lista al femminile aperta dalla catanese Lucia Ayari, allieva dei maestri Aroldo Donini e Antonino Maccarrone alla Boxing Team Catania Ring.

La catanese Lucia Ayari con a fianco i due mitici maestri Aroldo Donini e Antonino Maccarrone

Lucia Ayari sarà in gara nei 51 kg dove ormai da anni è una stella a livello internazionale pronta a regalare altre grande imprese in azzurro. Lucia Ayari, 21 anni, vanta un score di 41 vittorie, 9 sconfitte e 1 no contest sui 50 incontri fin qui disputati.

Salvatore “Occhi di Tigre” Cavallaro, il maestro Giovanni Cavallaro e Salvatore Cavallaro junior

Al maschile in attesa dell’esordio tra i professionisti di Salvatore “Occhi di Tigre” Cavallaro, il pugile catanese azzurro ai Giochi di Parigi 2024, pronto per il grande salto che dovrebbe avvenire a novembre, dalla Fitbull Palestre Catania dove è cresciuto, in azzurro a Liverpool ci sarà il cugino Salvatore Cavallaro junior, che difende i colori delle Fiamme Azzurre dove è seguito dal grande Clemente Russo.

Il catanese Salvatore Cavallaro junior (Fiamme Azzurre)

Salvatore Cavallaro junior, 23 anni, cresciuto come il cugino alla Fitbull Palestre dove è stato scoperto e lanciato in orbita dallo zio-maestro Giovanni Cavallaro, sarà tra gli attesi protagonisti nella categoria 70 kg con il talento catanese che vanta uno score di 71 vittorie, 25 sconfitte, 4 pari e 1 no contest su 100 match disputati.

Il palermitano Tommaso Sciacca (Cannata Boxe Team)

Il palermitano Tommaso Sciacca passato alla Cannata Boxe Team dove lo allena il maestro Salvo Cannata, salirà sul ring nella categoria 55 kg dove vanta uno score di 41 vittorie, 18 sconfitte, 2 pari e 1 no contest su 61 match disputati.

Il pugile aretuseo Giuseppe Canonico

I due siciliani Giuseppe Canonico e Salvatore Cavallaro junior (Fiamme Azzurre)

Nella categoria 60 kg due i convocati dal c.t. Giovanni De Carolis, entrambi delle Fiamme Azzurre, Michele Baldassi e l’aretuseo Giuseppe Canonico. Per i Mondiali ci sarà da scegliere tra questi due con Giuseppe Canonico cresciuto alla Eagle Boxe di Avola con il maestro Carmelo Mammana che in questo stage si giocherà tutte le sue carte per staccare il “pass” iridato.

Il maestro Carmelo Mammana e un giovanissimo Giuseppe Canonico

Giuseppe Canonico, 29 anni, vanta uno score di 82 vittorie, 31 sconfitte, 6 pari e 5 no contest sui 119 match fin qui disputati.

la catanese Lucia Ayari e il maestro Antonino Maccarrone (Boxing Team Catania Ring)

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA