Calcio: torneo in Cina con studenti in campo con i colori del Catania

Nell'ambito dello stage in sinergia con il Corso di laurea in Scienze Motorie di Catania e la Fujian Normal University di Fu Zhou, sei squadre sotto la direzione del tecnico catanese Salvo Bianchetti, hanno dato vita a sfide avvincenti con i "liotri cinesi" battuti 4 a 2 dal Milan

Un “full immersion” con il calcio italiano per studenti e studentesse della Fujian Normal University di Fu Zhou in Cina. Grazie alla sinergia che si è creata tra il Corso di laurea in Scienze Motorie dell’Università di Catania diretto dal prof. Giuseppe Musumeci e l’Università cinese, dopo la prima esperienza nel 2023, dal 15 ottobre scorso è tornato in Cina il prof. Salvo Bianchetti per un secondo stage che si concluderà il lunedì prossimo.

Secondo stage in Cina dopo quello del 2023, per il prof. Salvo Bianchetti, l’unico tecnico ad aver allenato il Catania calcio in tutte le categorie

Il prof. Salvo Bianchetti con i campioni cinesi del Real Madrid

“Lezioni pratiche in campo – racconta il prof. Salvo Bianchetti – e anche un torneo che ha visto impegnate sei squadre che hanno giocato in contemporanea su tre campi allo stesso orario. Un torneo inedito con autoarbitraggio in un clima di entusiasmo correttezza e positività e un premio speciale alla squadra Milan perché ha sempre schierato 4 ragazze, Angela, Silvia, Vittoria e Rose, tutti nomi italiani perchè quelli cinesi sono difficili da ricordare e i ragazzi e le ragazze hanno così preferito scegliere un nome italiano”.

Tutti i partecipanti del torneo di calcio che si è svolto in Cina con la supervisione del prof. salvo Bianchetti

“Il torneo – continua il prof. Bianchetti – ha visto in campo le sei squadre che hanno scelto i nomi di squadra europee con due italiane, il Milan e il Catania che si sono incontrati nell’ultima giornata con i “lombardi” che hanno battuto i “liotri cinesi” col punteggio di 4 a 2. Il Manchester City ha perso 3 a 2 con la Luce della Cina e il Real Madrid che ha vinto il torneo, ha superato 3 a 0 il Barcellona. Al 2° posto il Milan, al terzo posto ex aequo la Luce della Cina e il Catania. Medaglie per tutti e un premio speciale al Milan per aver fatto partecipare 4 ragazze, Angela, Silvia, Vittoria e Carla e a King per l’impegno che ha messo anche se la sua squadra ha sempre perso”.

