Calciomercato Catania: obiettivo Pieraccini per la difesa, Toscano lo ha già allenato a Cesena

Serie C

Il club rossazzurro si muove anche per il rinnovo del centravanti Roberto Inglese

Il difensore centrale Simone Pieraccini, classe 2002, è nel mirino del Catania. L’affare sembra possibile, il talento che Domenico Toscano ha allento in bianconero prima del suo approdo al Catania, è stato utilizzato poco in Serie B. Appena 8 presenze in campionato più 3 in Coppa Italia.

Il Cesena lo vorrebbe cedere in prestito per farlo maturare in una Serie C meridionale massacrante ma formativa. Il ds Ivano Pastore, che è a Rimini, sede del calciomercato, sta sondando il terreno.