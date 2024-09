Caldo anomalo e per i turisti è ancora estate. Ma alla Plaia di Catania sono pochi i lidi ancora aperti

Destagionalizzazione

Le alte temperature hanno spinto ieri migliaia di persone in riva al mare ma poche strutture puntano sulla "destagionalizzazione”. Per il sindacato balneari Sib «non conviene economicamente»

Caldo, come se fosse ancora estate. E le spiagge tornano a riempirsi. Da San Giovanni Li Cuti alla Playa migliaia di bagnanti hanno cercato ieri refrigerio con un tuffo in mare. Ma sono poche le strutture attualmente attive per accoglierli. «La splendida giornata ha riversato tantissime persone qui alla Plaia – conferma Ignazio Ragusa, presidente di Sib Confcommercio Sicilia, il sindacato italiano dei balneari – ma al momento ci sono solo cinque o sei strutture aperte. Le altre, compreso il lido Polifemo che gestisco, sono in fase di smontaggio. Questo perché -spiega – la fruizione della spiaggia segue le ferie estive e l’inizio della scuola. Se aggiungiamo il clima incerto, non conviene economicamente restare aperti». Tra assi di legno delle cabine ormai smontate «molti gestori hanno lasciato i cancelli aperti, consentendo di fatto l’accesso libero. Ma non mancano anche i turisti».

Le strutture aperte piene di turisti e sportivi

Ad intercettarli ci sono le poche strutture operative, come il Lido Verde di Dario Monteforte. «Non c’è un pienone come a luglio o agosto, diciamo siamo pieni al 30-40 per cento, su 200 posti. E qui la maggioranza sono turisti. Noi – prosegue – è da cinque anni che abbiamo cambiato il tipo di offerta, adeguandola a quello che chiede chi viene per passare magari una singola giornata al mare. Catania è ormai una città che attira turisti che vogliono andare in spiaggia e vivere la sera la movida. Sono soprattutto giovani». Monteforte sottolinea però un aspetto «di lungimiranza, credo sia importante ribadirlo in questa fase storica: se il turismo in città cambia, con persone che scelgono Catania invece che usarla solo come appoggio per andare in altre località vicine, io da gestore di attività balneare non posso chiudere subito, devo consentire una fruizione con servizi, anche nell’incertezza del ritorno economico. Anche per questo chiuderemo solo dal 31 ottobre».Una visione che sembra perfettamente allineata con chi della “destagionalizzazione” alla Plaia è ormai il simbolo, il lido Le Capannine. «Noi abbiamo attività tutto l’anno – spiega Francesca Raciti che gestisce il lido – le nostre strutture sportive sono utilizzate intensamente, e organizziamo molti eventi. Oggi (ieri per chi legge, ndr), sembrava di essere in un sabato estivo qualunque. Per i servizi balneari resteremo aperti finché ci sarà utenza e il tempo o permetterà ».

Il meteorologo: «Temperature in forte calo già da oggi»