Calo della disponibilità di sangue, l’appello delle associazioni palermitane ai donatori

sanità

In difficoltà soprattutto le persone affette da talassemia

C’è un calo di donatori di sangue in estate a Palermo. Le associazioni lanciano l’allarme con le testimonianze di chi per vivere attende una trasfusione e lo fanno con la voce degli stessi pazienti, come un bambino affetto da talassemia, che non può giocare coi suoi coetanei in quanto la trasfusione ritarda, o una mamma affetta dalla stessa malattia che, soprattutto il estate, tra il caldo e l’emoglobina bassa resta bloccata a letto. Paziento come loro necessitano di trasfusioni di sangue ogni 15 giorni.

Sono circa 300 le persone, tra chi ha la Talassemia e chi l’Anemia Falcifome a essere accolti all’ospedale Cervello; e diversi trapiantati di midollo presso ospedale Cervello di Palermo e all’Ismet che necessitano di donazioni di sangue.