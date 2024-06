Canoa: l’aretuseo Samuele Burgo e il palermitano Andrea Schera d’oro agli Europei velocità

Sport

Neanche il tempo di fare festa per l'oro con la 4x100 di Matteo Melluzzo alla rassegna continentale di atletica di Roma e il capoluogo aretuseo torna sul tetto d'Europa con il formidabile atleta del Gs Fiamme Gialle. Oggi e domani nel K4 100 e K1 100 la possibilità di salire ancora sul podio

Neanche il tempo di fare festa per la medaglia d’oro vinta dallo sprinter siracusano Matteo Melluzzo con la 4×100 agli Europei di atletica di Roma e Siracusa torna sul tetto d’Europa grazie all’impresa firmata oggi dal canoista Samuele Burgo.

Il siracusano Matteo Mellluzzo dopo l’oro con la 4×100 agli Europei di atletica di Roma, riceve i complimenti del presidente della Repubblica Sergio Mattarella

L’aretuseo azzurro ai Giochi di Tokyo 2021, a Szeged in Ungheria, ha vinto il titolo continentale nel K2 1000 in coppia con il palermitano Andrea Schera suo compagno di squadra al Gs Fiamme Gialle dove i due sono allenati dal megarese Antonio Scaduto, bronzo nel K2 1000 ai Giochi di Pechino 2008.

L’esultanza del palermitano Andrea Schera e del siracusano Samuele Burgo dopo l’oro europeo nel K2 1000

La coppia siciliana alla fine di una prova ben gestita e tatticamente abile a chiudere con un finale esplosivo e tagliare il traguardo in 3’11″13 davanti all’Ungheria di Bence Vajda e Tamas Szabo (3’11″68) e alla Francia di Carre Cyrille e Hubert Etienne (3’13″48).

Andrea Schera e Samuele Burgo (Gs Fiamme Gialle) con al collo l’oro vinto nel K2 1000

E non è finita qui perchè domani Samuele Burgo sarà impegnato nella finale del K4 1000 a caccia di un’altra medaglia sempre con Schera e con Penato e Lanciotti altri finanzieri-atleti e non è finita qui perchè domenica scenderà ancora in acqua nella sua gara preferita, il K1 1000 per andare a caccia del terzo podio continentale e mitigare in parte la mancata qualificazione per i Giochi di Parigi.

Antonio Scaduto, Andrea Schera e Samuele Burgo

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA