Canoa: scattati all’Idroscalo di Milano i tricolori Assoluti 2024 con tanti siciliani a caccia del podio

Sport

Da oggi a domenica nelle acque del bacino lombardo che nel 2025 ospiterà i Mondiali, i siracusani Samuele e Irene Burgo e Cristina Petracca e il palermitani Andrea Di Liberto e Andrea Schera, tra gli attesi protagonisti. A livello giovanili riflettori puntati sul talento etneo Anastasia Insabella, classe 2009

Le acque del bacino del’Idroscalo di Milano che nel 2025 ospiteranno i Mondiali di canoa velocità (l’evento iridato in programma dal 20 al 24 agosto del 2025 è stato presentato ieri a Milano dal presidente della Federcanoa Luciano Buonfiglio), da oggi a domenica saranno teatro dei campionati italiani Assoluti di canoa e paracanoa, quest’anno affiancati anche dalla gara nazionale di dragonboat, e al percorso sui 500 metri riservato alle categorie ragazzi/e e cadetti/e B. Da oggi a domenica in gara 823 atleti tra canoa e paracanoa, provenienti da ogni parte d’Italia, in rappresentanza di 99 società che andranno a formare 1.600 equipaggi pronti a darsi battaglia sulle tre distanze 200 metri, 500 metri e 1000 metri.

Samuele Burgo, Andrea Di Liberto, Cristina Petracca e Andrea Schera

La Sicilia come sempre schiererà tutti i suoi big in testa il siracusano Samuele Burgo (Fiamme Gialle) nono ai Giochi di Tokyo 2021 in gara oggi nel K1 1000 e domani nel K1 500 e in coppia col palermitano Andrea Schera (Fiamme Gialle) a caccia del titolo anche nel K2 1000 e nel K2 500. Grande attesa anche per il palermitano Andrea Di Liberto (Fiamme Azzurre) tra i favoriti nel K1 200 e K1 500 e nel K2 mix (equipaggio uomo-donna) dove sarà in gara con la compagna di squadra Lucrezia Zironi.

Il palermitano Andrea Di Liberto (Fiamme Azzurre)

Il palermitano Andrea Schera e il siracusano Samuele Burgo (Fiamme Gialle)

“Ho risolto il problema fisico che ha frenato la preparazione – ci dice Samuele Burgo che adesso si allena alle Fiamme Gialle con Andrea Facchin – e spero di fare bene ai tricolori, un buon test prima della gara internazionale ad inviti in Cina in programma ad ottobre con i migliori protagonisti mondiali del K1 1000″.

La siracusana Irene Burgo (Fiamme Oro)

Al femminile in acqua la megarese Cristina Petracca (Marina Militare) plurimedagliata ai tricolori 2023 (oro nel K2 200 e argento nel K4 500, K2 mix e K2 200) e la siracusana Irene Burgo (Fiamme Oro) anche lui sul podio tricolore 2023 in diverse gare.

La catanese Anastasia Insabella (Jomar Catania), classe 2009, già azzurra e medagliata a Mondiali ed Europei junior