Canoa velocià: il siracusano Samuele Burgo grande protagonista alla World Cup in Cina

Sport

Il campione delle Fiamme Gialle ha vinto l'oro nel K2 500, il bronzo nel K1 500 e nel K2 500 misto

Chiusura col botto della stagione 2024 per il canoista siracusano Samuele Burgo. Il campione delle Fiamme Gialle, classe 1998, nono alle Olimpiadi di Tokyo 2021 nel K1 1000, tra i migliori atleti al mondo in questa specialità della canoa velocità, dopo aver fallito la qualificazione ai Giochi di Parigi 2024, non ha mollato chiudendo sul podio la stagione in Cina.

Nella World Cup di Hangzou in Cina in una gara ad inviti, riservata ai migliori atleti del panorama mondiale, Samuele Burgo ha confermato per intero il suo straordinario talento salendo tre volte sul podio nelle gare che si sono svolte sulle acque del Fuyang Water Sports Centre.

All’esordio Samuele Burgo ha vinto il bronzo nel K1 500, dietro all’argentino Agustin Vernice e allo seguire lo svedese Martin Nathell. Neanche il tempo di fare festa e il campione siracusano è tornato in acqua nel K2 500 e in coppia con l’altro azzurro Tommaso Freschi ha sbaragliato il campo lasciandosi alle spalle l’equipaggio del Portogallo composto dal duo Ribeiro/Baptista, iridati nel 2023 e ai piedi del podio con il 4º posto ai Giochi di Parigi e al terzo posto la coppia argentina Vernice/Cubelos.

Nell’ultima gara, K2 500 International Mix, l’atleta delle Fiamme Gialle ha chiuso al terzo posto gareggiando con l’atleta della Nuova Zelanda Aimee Fisher. A tagliare il traguardo per primi sono stati Jorgensen/Lemke (Danimarca-Germania) e secondi Vernice/Wang (Argentina-Cina).