Caos controlli in piazza Duomo a Catania, inascoltato l’invito a liberare la piazza già affollata per il concerto di Capodanno

L'EVENTO

Caos controlli questa sera in piazza Duomo a Catania dove si terrà il Capodanno in musica in diretta tv su Canale 5. Al termine delle prove, alle quali hanno assistito centinaia di persone, alcune arrivate anche da fuori città, uno speaker ha invitato a liberare la piazza per effettuare i controlli ai varchi di accesso previti dalle disposizioni di sicurezza in materia di grandi eventi, ma l’operazione si sarebbe rivelata molto più difficile del previsto, anche perché molti pensavano di aver già guadagnato un posto sotto il palco: non tutti hanno lasciato l’area del concerto fino a quando una grossa folla che si era formata nei pressi delle transenne non è riuscita a passare cominciando ad affollare la zona sotto il palco in attesa dell’inizio delle esibizioni. La situazione è comunque di festa ed è sotto controllo.

