Carcere di Trapani, il Sinappe denuncia risse e proteste

L'emergenza

Dal sindacato degli agenti di Polizia penitenziaria allarme sulla situazione nell'istituto

«Domenica è scoppiata una rissa nel reparto Mediterraneo nel carcere di Trapani tra detenuti tunisini e nigeriani. Oggi una seconda rissa tra detenuti catanesi e trapanesi. Sempre oggi un carcerato è salito sul tetto del reparto Tirreno per chiedere di essere trasferito in un altro carcere». È quanto afferma il segretario provinciale del Sinappe Rocco Parrinello. “Occorre sollecitare l’inizio dei lavori per il reparto isolamento, chiuso per inagibilità. Il carcere di Trapani – aggiunge il dirigente sindacale – non può non avere questo reparto. Solo grazie all’intervento delle esigue unità di polizia penitenziaria in servizio si è riusciti a riportare l’ordine all’interno della struttura. Il personale di polizia, a cui va il nostro plauso per l’abnegazione dimostrata fino ad oggi, è stanco e auspica in provvedimenti non più rinviabili e risolutivi per ritornare ad espletare il proprio servizio con serenità. E’ carente il personale tanto che i colleghi lavorano in condizioni al limite. Spesso un solo agente si trova a gestire più di 200 detenuti nel turno pomeridiano e serale».

