Carenza di sangue, Fratres lancia una campagna per superare l’emergenza estiva

L'associazione lancia "la vostra donazione non è una goccia nel mare" e un appello a non rimandare a dopo le vacanze le donazioni

«Si ripresenta l’estate e, puntuale, si ripresenta la carenza di sangue. L’emergenza riguarda soprattutto le tre aree metropolitane di Catania, Messina e Palermo». Lo spiega Angelo Salice, presidente del territoriale Fratres Catania Enna Messina. Gli ospedali, soprattutto nelle tre grandi città siciliane, sono costretti a centellinare le risorse per garantire le emergenze, con la conseguenza che gli interventi non urgenti sono a rischio rinvio e i talassemici, che necessitano di trasfusioni periodiche – alcuni addirittura ogni due settimane – entrano in sofferenza in attesa di una sacca che consenta il ritorno alla vita di tutti i giorni.