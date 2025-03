Carnevale storico di Ravanusa, record di partecipazione

Notizie

Quest’anno il Carnevale di Ravanusa è stato più di una semplice festa: è stato un momento di rinascita, di comunità, di condivisione.

Questi 4 giorni sono stati il frutto di mesi di duro lavoro, di ansie, di progetti presentati al Ministero della Cultura e alla Regione che hanno permesso di portare a casa ulteriori risorse economiche che hanno dato forma ai sogni di una comunità.

Abbiamo triplicato la sicurezza, abbiamo “ascoltato” le esigenze dei più piccini, abbiamo raccolto la voglia di cambiamento e l’abbiamo trasformata in un evento che rispecchiasse davvero lo spirito della nostra città.

Il Carnevale Ravanusano 2025 è stato arricchito di eventi finalizzati ad integrarsi con il patrimonio archeologico e museale della città, con il patrimonio gastronomico e con il patrimonio immateriale della comunità, anche al fine di incidere sull’attrattività turistica.

In partenariato con l’associazione culturale “I Sicani del Monte Saraceno”, abbiamo vissuto l’evento “NOTTE AL MUSEO” dando la possibilità ai partecipanti al Carnevale di poter visitare i reperti del museo archeologico “Salvatore Lauricella” in orario serale e in particolare il SATIRO DIONISIACO.

Con l’Associazione “Borgo Remise”, quest’anno abbiamo inaugurato le “PASSEGGIATE CULTURALI” alla scoperta dell’antico Borgo Arabo Normanno ed all’insegna della tutela del nostro territorio e dell’ambiente.

Al fine di valorizzare il patrimonio gastronomico durante la manifestazione si è svolta la “SAGRA DEL TOTOME’ E DELLA RAVIOLA DI RICOTTA”, cibi che provengono dalla tradizione contadina e dalla nobile arte pasticcera siciliana che ha visto il coinvolgimento delle locali pasticcerie, Lillo La Mattina, fratelli Brancato e Luigi caci, con ospiti di eccellenza, il maitre chocolater Tommaso Molara, lo chef pasticciere Lillo de Fraia ed il nostro chef pasticciere Vincenzo Avarello.

Il Carnevale, infatti, diventa occasione per valorizzare il patrimonio immateriale della città, quest’anno impreziosito dalle finalità educative con il “Carnevale dei Bambini” e la sfilata mascherata degli alunni della scuola dell’infanzia e primaria.

Il nostro Carnevale ha inteso perseguire, attraverso il coinvolgimento degli studenti e attraverso il messaggio di pace che quest’anno diventa sfondo integratore dell’intera manifestazione, alcuni obiettivi: educare a Ridurre gli sprechi, al Riuso dei costumi e degli oggetti, al Riciclo di ciò che può avere una nuova destinazione (Progetto 3R RIDUCI-RIUSA-RICICLA per il Baratto dei vestiti di carnevale non più utilizzati a cura dell’associazione ACAMS).

Ed ancora: “Comunicare la città, comunicare il patrimonio” – Mostra degli artefatti grafici del workshop “Ravanusa City Branding. Idee e progetti per un’identità visiva della città” realizzati nell’ambito delle attività conclusive del Laboratorio di Design della Comunicazione del Corso di Studi in Design del Dipartimento di Architettura dell’Università di Palermo.

E poi le tradizionali serate di DJ SET magistralmente curato dal Service Raia di Ravanusa nella nostra Piazza I° Maggio, quest’anno impreziosite dalla presenza di un Dj set interamente condotto da donne, per trascorrere quattro serate all’insegna della MUSICA BUONA e del DIVERTIMENTO SANO.

Un Carnevale più autentico, più sicuro, più sostenibile, più umano, pensato per grandi e bambini, in cui le nostre tradizioni si sono intrecciate con l’entusiasmo e la creatività di chi ama Ravanusa.

Grazie a tutti coloro che hanno partecipato con gioia, con impegno e con il cuore. Grazie alle associazioni, ai volontari, alle famiglie, alle mamme, al Dirigente dell’istituto Comprensivo Manzoni Marilena Giglia, ai commercianti, grazie agli operai della RAR per la pulizia ed al Presidente Arcangelo D’Angelo, al service Raia di Ravanusa per le serate di Dj Set in Piazza I° Maggio e a tutti coloro che hanno reso possibile questa edizione speciale,. Questo è il nostro punto di ripartenza: valorizzare la nostra storia, il nostro patrimonio, la nostra identità per costruire insieme un futuro ancora più bello per Ravanusa.

Grazie a Sua Eccellenza il Prefetto, grazie al Questore, grazie alla preziosa collaborazione delle Forze dell’Ordine, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia attivati in occasione del Comitato per l’Ordine Pubblico e la Sicurezza, ai nostri Vigili Urbani ed a tutti gli operatori impegnati nella gestione della sicurezza, grazie a voi la nostra comunità ed i numerosi giovani provenienti da tutta la provincia hanno potuto vivere un evento gioioso e partecipato in un clima di serenità, tutela e sicurezza.