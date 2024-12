Caro biglietti aerei, l’Antitrust indaga per un altro anno ma conferma le “furbate” con l’algoritmo

Il rapporto

Tariffe più care a ridosso delle Feste e d'estate. Il Codacons: «Manca di trasparenza»

L’Antitrust ha deciso di prorogare al 31 dicembre 2025 il termine del procedimento sugli algoritmi di prezzo nel trasporto aereo passeggeri sulle rotte nazionali da e per la Sicilia e la Sardegna. L’Agcm ha ricordato il proprio provvedimento del 14 novembre 2023, con il quale l’Autorità ha deliberato l’avvio di un’indagine conoscitiva sugli algoritmi in uso nel settore aereo. L’Autorità aggiunge che «può disporre, con delibera, la pubblicazione nel proprio sito internet di un rapporto preliminare che illustra gli esiti degli approfondimenti conoscitivi condotti fino a quel momento».Di conseguenza, in data 26 novembre 2024, l’Autorità ha deliberato di pubblicare nel proprio sito il rapporto, prevedendo che i soggetti che vi abbiano interesse possono presentare le proprie osservazioni entro il 15 gennaio 2025. Considerata «la quantità e complessità degli elementi in corso di valutazione e di acquisizione nell’ambito dell’indagine» l’Agcm ha deliberato di prorogare al 31 dicembre 2025 il termine di conclusione del procedimento.

L’indagine dell’Antitrust conferma la mancanza trasparenza sulle tariffe dei biglietti aerei per e dalla Sardegna e Sicilia. E’ la posizione del Codacons. Secondo l’Antitrust, spiega l’associazione, «le analisi svolte hanno evidenziato la tendenza a un significativo aumento dei prezzi in alcuni periodi dell’anno, in particolare in alcune giornate a ridosso di festività (es. Pasqua, Natale e Capodanno), fine settimana, ponti e nel periodo estivo».

Tra il 2019 e il 2023, nei mercati esaminati, «si è rilevato un generale incremento dei prezzi medi. Con riferimento alle tratte da e per la Sicilia, tale aumento è di circa il 16%. In generale, il prezzo di acquisto si riduce all’aumentare della distanza tra il momento dell’acquisto e la data di partenza. Ad esempio, in media, acquistare un biglietto da/per la Sicilia con un anticipo di oltre un mese consente un risparmio di circa il 53% rispetto all’acquisto effettuato nella settimana a ridosso della partenza».