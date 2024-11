Caso Eni-Versalis, incontro alla Regione sul piano di riconversione

La vertenza

I sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno discusso oggi con l'assessore alle Attività produttive Tamajo e con il presidente della IV commissione Ars Carta, che è anche sindaco di Melilli

L’assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo ed il presidente della IV commissione dell’Ars (Ambiente e Territorio) Giuseppe Carta, nonchè sindaco di Melilli, hanno incontrato oggi presso gli uffici regionali in via degli Emiri, i rappresentanti dei sindacati (Cgil, Cisl, Uil) e della dirigenza di Versalis, per discutere del piano di riconversione industriale dei siti di Priolo Gargallo e di Ragusa. L’obiettivo principale dell’incontro è stato quello di esplorare soluzioni che possano garantire sia la continuità occupazionale sia la transizione industriale, «valori chiave per la comunità locale e per il governo Schifani» ha affermato Tamajo. “Il nostro impegno è rivolto a salvaguardare il futuro dei lavoratori e a sostenere una transizione che rispetti l’ambiente,» ha dichiarato l’assessore regionale.