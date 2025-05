Castel di Iudica e le sospette migrazioni di residenze: ecco l’audio finito in Procura

il caso

«Il paese si era popolato e ora si spopola di nuovo…»Ecco l’audio che ha sollevato il polverone su sospette migrazioni di residenze fatte ad hoc per le elezioni a Castel di Iudica, cittadina del Calatino. «Tu ti cambi la residenza, ma deve essere almeno per un anno…» – spiega una persona al suo interlocutore. I consiglieri di minoranza hanno fatto diverse richieste di accesso agli atti che si sono visti negare. E quindi hanno deciso di fare un esposto al Tribunale di Caltagirone. Il sindaco è sereno, anzi considerando che nelle istanze di documentazione c’erano quelle che lui considera «calunnie» ha denunciato a sua volta per diffamazione.

