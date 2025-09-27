Catania a Cerignola con le certezze di Trapani e con Caturano ancora in forse

serie C

Rossazzurri chiamati ad una trasferta difficile. Toscano predice fiducia

Con le certezze riemerse a Trapani, al di là del pareggio, il Catania prova ad aggiungere grinta e qualità per arrivare a una vittoria che potrebbe rappresentare la svolta per il cammino verso la vetta. A Cerignola (domenica, ore 17,30) i rossazzurri arriveranno carichi dopo la prestazione offerta nel duello tutto siciliano di mercoledì che ha cancellato errori e cattivi pensieri derivati dal ko di Cosenza e dallo scialbo 0-0 interno col Sorrento.

Il tecnico Toscano ha qualche dubbio di formazione legato alla disponibilità part time del trequartista D’Ausilio: «Verificherò la sua condizione all’ultimo istante – ha ammesso – considerato che si giocherà su un terreno in erba sintetica e che comunque ho anche altre soluzioni».

I tifosi, ce ne saranno 200 in Puglia, aspettano Caturano. E se da un lato lo stesso allenatore (squalificato, in panca rimane il suo vice Michele Napoli) ha dichiarato di voler valutare attentamente, dall’altro è possibile che il centravanti possa rinviare l’esordio nel match successivo, quello in casa contro il Siracusa in calendario domenica 5 ottobre.

Catania che grosso modo, dunque, si presenterà in campo con il 3-4-2-1 visto a Trapani, con i trequartisti più vicini alla porta avversaria e con un’attenta guardia in difesa per limitare Cuppone, 5 reti in quest’avvio di annata, ed Emmausso. L’ex rossazzurro, transitato pochi mesi nel 2020 dalle parti del Massimino, adesso è un elemento pericoloso sotto porta e anche negli assist per le punte.