Catania Air Show: il programma di domenica 4 maggio con le Frecce Tricolori (con la Vespucci) in piazza Battiato

Lo spettacolo

Le esibizioni al lungomare iniziano alle 15 con i velivoli dell’Aero Club, ma il clou sarà alle 17,30 con la pattuglia acrobatica dell'Aeronautica militare

Catania si prepara a vivere un evento senza precedenti. Domani, domenica 4 maggio, a partire dalle 15, la città ospiterà per la prima volta il suo Catania Air Show, una manifestazione aerea che unirà spettacolo e innovazione in uno scenario unico: il cielo sopra piazza Franco Battiato (già piazza Nettuno), tra la linea blu del mare e lo sfondo imponente dell’Etna.

Organizzato dall’Aero Club di Catania con il patrocinio dell’Aeronautica Militare e del Comune, l’evento inaugura ufficialmente la stagione italiana delle manifestazioni aeronautiche. L’accesso sarà gratuito e riservato esclusivamente ai pedoni.

Il programma è denso e cadenzato al minuto: alle 15 si comincia con i velivoli dell’Aero Club Catania e si prosegue, alle 15,10, con il suggestivo passaggio dei Canadair impegnati in una dimostrazione di lancio acqua. Subito dopo, alle 15,25, il cielo sarà animato dal volo acrobatico di Augusto Fonti a bordo del suo RV10, seguito da una sequenza serrata di esibizioni elicotteristiche: alle 15,40 sorvolo Elicottero AW139 Guardia Costiera; 15, 50 sorvolo in formazione Elicotteri SH 90, H101, AB212 Maristaeli; alle 16 sorvolo Elicottero AW139 Polizia di Stato; alle 16,20 sorvolo Elicottero PH139D Guardia di Finanza; alle 16:30 sorvolo Elicottero AW169 Carabinieri.

Alle 16,45, occhi puntati sulla dimostrazione SAR (Search and Rescue) dell’elicottero HH139 dell’Aeronautica Militare: un’operazione simulata di soccorso in mare che mostrerà la capacità di intervento in condizioni complesse. A seguire, alle 17, prenderà vita la manovra Renegade, con sorvoli incrociati degli F2000-A Eurofighter del 37° Stormo e dei P-72A del 41° Stormo, impegnati in una simulazione di intercettazione aerea: un esempio concreto dell’efficienza e della reattività della Difesa Aerea italiana.

Le Frecce Tricolori alle 17,30

Il culmine della giornata è atteso alle 17,30, quando il rombo dei motori lascerà spazio al silenzio reverenziale per l’ingresso delle Frecce Tricolori, protagoniste assolute di una coreografia mozzafiato che dipingerà nel cielo l’orgoglio nazionale.

Le prove generali si svolgeranno oggi sabato 3 maggio agli stessi orari, offrendo un’anteprima dello spettacolo. Sempre oggi verrà inaugurato il Villaggio Azzurro, un’area tematica allestita con stand promozionali, un simulatore ludico delle Frecce Tricolori, spazi curati dal 41° Stormo di Sigonella e attività pensate per avvicinare il pubblico alla cultura aeronautica.

Il Catania Air Show 2025 non è solo una manifestazione, ma un manifesto: un tributo alla tecnologia, alla sicurezza, al lavoro corale delle Forze Armate e al legame profondo tra il cielo e la comunità.

Come cambia il traffico

A seguito di una riunione tecnica convocata ieri dalla Questura, dalle ore 14:00 alle ore 20:00 di domenica 4 maggio 2025, è istituito il divieto di transito per tutti i veicoli, piazza Mancini Battaglia; via Messina, da via Policastro a piazza Mancini Battaglia; via Barraco, corsia nord-est, da via Porto Ulisse a via Messina.

Sono fatti salvi dal divieto di circolazione, le auto dei residenti, esclusivamente diretti ai garage o nelle autorimesse; i mezzi delle forze dell’ordine, i veicoli di soccorso, i velocipedi, dei taxi e veicoli privati diretti alle strutture alberghiere all’interno dell’area.

Sempre nella giornata di domenica 4 maggio, inoltre, la nave Amerigo Vespucci, la più antica della flotta della Marina Militare, dalla 15,00 alle 18,00 stazionerà nelle acque prospicienti il lungomare di Catania, a meno di un miglio al largo di dove si svolgeranno le esibizioni dell’Air Show.