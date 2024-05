Catania, al Lombardo Radice si rinnova il progetto “Dal vento al Mare”: per 20 studenti un viaggio nel mondo delle barche a vela

IL CORSO

Lezioni di pratica e teoriche, ma anche una visita a un cantiere nautico e a una veleria

Tra le attività del POF del Liceo Statale “G. Lombardo Radice”, per il secondo anno consecutivo è stato inserito il progetto “Dal Vento al Mare”, curato dal prof. Rocco De Luca e dedicato a venti ragazzi del biennio che si ripropone di avvicinare gli alunni al mare, elemento che fa parte del nostro habitat naturale, visto non solo come fonte di svago e spensieratezza del periodo estivo, ma anche come luogo di “Avventura” relativo alla gestione del vento con vele e timone e usato come “Strada” per spostarsi da un luogo a un altro.

Il corso si avvale, anche quest’anno, della gentile collaborazione del Circolo Velico “Tamata”, che ha messo a disposizione degli alunni della scuola i propri locali dove si terranno le lezioni teoriche, tenute da soci del circolo qualificati, riguardanti la nomenclatura delle varie parti di una barca a vela, la Rosa dei Venti, le andature, le manovre da eseguire in navigazione, i nodi di uso più comune. Per le lezioni di pratica gli stessi soci metteranno a disposizione le loro imbarcazioni sulle quali i ragazzi potranno mettere in atto quanto imparato nelle lezioni precedenti e prendere una certa dimestichezza nella gestione di una barca a vela, dall’uso del timone, alla regolazione delle vele sino ad arrivare alle manovre da effettuare durante la navigazione. Saranno inseriti elementi riguardanti la salvaguardia dell’ambiente marino e in navigazione dei momenti saranno dedicati alla raccolta della plastica in mare.