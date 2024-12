Catania, al Pigno colpi d’arma da fuoco alla vigilia. Carabinieri sul posto, si indaga sull’accaduto

Il caso

Nessun ferito sul posto: questa è l'unica certezza relativamente a quanto sta accadendo in queste ore nel quartiere della zona Sud, proprio di fronte a un affollato centro commerciale. Forse un tentativo di rapina

Botti. O spari. Ma talmente forti, nel quartiere Pigno di Catania, da far scattare l’allarme: intorno alle 17.30 l’area della piazza dedicata a San Giuseppe nel quartiere popolare nella zona Sud di Catania, proprio di fronte al centro commerciale Porte di Catania, è stata transennata. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Fontanarossa e poche certezze: coinvolte un’auto e una moto, e sul posto non ci sono né morti, né feriti. Ma l’attenzione resta alta, con i militari che perlustrano la zona, anche con l’ausilio degli uomini del Sis, la sezione per le investigazioni scientifiche del Comando provinciale dei Carabinieri. L’entrata e l’uscita dal quartiere, collegato a Librino solo da una scala e con unico accesso da via Gelso Bianco, proprio di fronte al centro commerciale, resta inibita per larga parte.