Catania, apre nello storico gazometro la mostra “Volatile”: un racconto per immagini di 12 giovani artisti

Lo storico gazometro protagonista della mostra “Volatile”, progetto nato dalla collaborazione tra l’Asec Trade, Catania Rete Gas, l’Accademia di Belle Arti e la Galleria Massimo Ligreggi con il patrocinio del Comune di Catania

Lo storico gazometro della città di Catania è il protagonista della mostra “Volatile” e rappresenta il superamento del confine tra pubblico e privato per promuovere l’arte in ogni sua forma. Comincia da qui il progetto nato dalla virtuosa collaborazione tra Asec Trade, l’Accademia di Belle Arti, Catania Rete Gas e la Galleria Massimo Ligreggi con il patrocinio del Comune di Catania.

“’E’ una giornata molto importante per le società partecipate e per l’amministrazione comunale. Volevamo dimostrare che, oltre a fare quelle attività a cui siamo chiamati per il nostro ruolo, si può diffondere cultura in questa bellissima città. Ecco perchè abbiamo voluto sposare questo progetto.”- ha affermato Giovanni La Magna, presidente di Asec Trade, aggiungendo: “ringraziamo l’Accademia di Belle Arti, la Galleria Massimo Ligreggi e tutti i soggetti che abbiamo coinvolto perchè ritengo che il bello dev’essere sempre sostenuto”.

Un’occasione di riqualificazione

Durante l’incontro, svoltosi nei locali via Cristoforo Colombo, si è posta l’attenzione sulla proficua sinergia tra settore pubblico e privato. A sottolineare l’importanza di una collaborazione con i presidenti di Asec Trade e Catania Rete Gas è stato il direttore dell’Accademia di Belle Arti- professor Gianni Latino- in collegamento da Sassari. Sulla stessa lunghezza d’onda anche l’assessore comunale alle Partecipate Giuseppe Marletta.

Il presidente di Catania Gas Catania Gianfranco Todaro, ha parlato della bellezza del vecchio gasometro, un luogo da riqualificare: “La collaborazione proficua con l’Accademia di Belle Arti porta a risultati sicuramente importanti. La mostra, a cui stiamo lavorando da parecchio tempo, vede moltissimi artisti che hanno realizzato opere bellissime. Naturalmente non ci fermeremo qui e, anzi, continueremo in questa direzione con la speranza di realizzare il Museo del Gas”.

“Volatile”: un racconto per immagini

“Volatile” è il racconto per immagini di dodici giovani artisti e di un curatore, Mario Bronzino, che gravitano per formazione e specializzazione nel circuito dell’Accademia di Catania.

Gli artisti sono Erika Allia, Gabriele Argentino, Alessia Arnone, Chiara Bruno, Diego Greco, Tiziano Lotta, Martina Minauda, Silvia Muscolino, Mirko Puliatti, Maria Troina, Giulia Cassaro e Filippo Sciacca dei corsi di Pittura e Linguaggi del Contemporaneo e Fotografia mentre Paolo Costanza, Carlotta Costanzo e Asia Sabatelli di Design della Comunicazione Visiva hanno curato il progetto grafico. Il coordinamento del progetto e la cura editoriale del bel catalogo dedicato è dei docenti Gianluca Lombardo, Marcella Barone, Carmelo Nicosia e Marco Lo Curzio.

La mission del progetto

Si tratta di uno sforzo bellissimo, costato tanta fatica e tanta energia ma che, contemporaneamente, ha dato un risultato straordinario- ha spiegato il prof Gianluca Lombardo, titolare di una cattedra di Pittura e Linguaggi del Contemporaneo dell’Accademia di Belle Arti di Catania- dopo un lavoro durato un paio di anni finalmente ci siamo”.

La mostra “Volatile”, come ha spiegato Andrea Ligreggi, rispecchia la mission della Galleria del padre Massimo: “Abbiamo sempre voluto restare vicini al territorio sposando progetti come questo. La collaborazione con i presidenti di Asec Trade e Catania Rete Gas e con l’Accademia di Belle Arti di Catania è molto importante. Per questo do a tutti appuntamento a venerdì”.

Le date della mostra