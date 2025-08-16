Catania, arrestati “Bonnie e Clyde”: stavano rubando gli infissi in un edificio in ristrutturazione ad Ognina

carabinieri

In macchina sono stati trovati anche un scaldabagno e altro materiale edile

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania hanno arrestato un uomo di 42 anni e una donna di 55 anni, entrambi catanesi e già noti alle forze dell’ordine, colti in flagranza di tentato furto aggravato in concorso e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.

Poco dopo le 20:00, la Centrale Operativa ha ricevuto una segnalazione di furto in atto presso un condominio in ristrutturazione nella zona di Ognina. La “gazzella” del Nucleo Radiomobile è partita immediatamente e, grazie alla rapidità di intervento, ha raggiunto il luogo in pochissimi minuti, cogliendo con le mani nel sacco i due ladri, sorpresi mentre smontavano infissi in alluminio da caricare nella loro auto già stipata con uno scaldabagno e altro materiale. I due non hanno avuto alcuna possibilità di fuggire o opporre resistenza.

Pochi istanti dopo, la Centrale Operativa ha fatto convergere altre pattuglie in ausilio, impegnate nei servizi di prevenzione e repressione dei reati predatori, intensificati in questo periodo estivo in cui molte abitazioni con i proprietari in vacanza e attività commerciali rimangono incustodite. Mentre i militari del Radiomobile, messi in sicurezza i fermati, eseguivano un sopralluogo per individuare il punto di accesso e raccogliere prove, gli altri equipaggi provvedevano a controllare e vigilare sui due arrestati, garantendo la piena cornice di sicurezza.

La successiva perquisizione personale e veicolare ha consentito di recuperare nove infissi in alluminio, uno scaldabagno e vari attrezzi da scasso, tutti sequestrati. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.