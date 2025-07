Catania, blitz dei carabinieri del lavoro: 11 aziende su 14 irregolari, chiuse 6 attività per lavoro nero

CONTROLLI

Le sanzioni comminate ammontano a oltre 55.000 euro, con un recupero contributivo di 10.000 euro

Controlli serrati dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Catania, con il supporto del Comando Provinciale dell’Arma, nell’ambito di un’operazione nazionale “ad alto impatto” disposta dal Comando Tutela del Lavoro.

Nel corso delle verifiche effettuate in 14 aziende della provincia etnea, 11 sono risultate irregolari e per 6 è scattata la sospensione dell’attività a causa della presenza di lavoratori in nero oltre il limite del 10%. In totale sono stati controllati 44 lavoratori, con 12 posizioni lavorative completamente “in nero”.

Undici titolari o responsabili sono stati denunciati per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, tra cui mancate visite mediche, carenze formative, ponteggi pericolosi, impianti non a norma e cantieri non delimitati.