Catania, cade una lastra di marmo e un bimbo si rompe il femore in via D’Annunzio

L'incidente

L'incidente intorno alle tre quasi ad angolo con viale Vittorio Veneto

Stava passeggiando con la nonna nella centralissima via D’Annunzio, quando una lastra di marmo è caduta dal muro di un negozio, colpendolo alla gamba: per il bambino, di sei anni, trasportato al pronto soccorso del Policlinico, è stata constatata la rottura del femore. L’incidente è avvenuto poco prima delle 15.

Sul posto, accanto ad un negozio di articoli per la casa quasi ad angolo con viale Vittorio Veneto, sono intervenuti dopo poco i minuti i vigili del fuoco per transennare l’area. Secondo le testimoniane raccolte dai residenti nella zona, il bambino inizialmente sembrava non ferito seriamente, tanto che all’arrivo dei sanitari era seduto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA