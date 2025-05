Catania, ecco la prima “ganascia” in via Santa Sofia. Il sindaco: «Non per punire, ma per dissuadere»

La novità

L'annuncio social di Enrico Trantino: l'uso dei "ceppi" è iniziato solo lunedì. In un anno davanti al Policlinico universitario oltre mille sanzioni

«Via Santa Sofia. Ore 9.40. Prima ganascia. Non vogliamo punire, ma dissuadere dalle soste che impediscono di camminare sui marciapiedi o di far giungere tempestivamente i mezzi di soccorso». Parole del sindaco di Catania Enrico Trantino, pubblicate questa mattina sulla sua pagina Facebook. L’annuncio de primo provvedimento “dissuasorio” – le ganasce impediscono qualsiasi spostamento dell’auto, e non vengono tolte fino al pagamento della contravvenzione e di altri 60 euro per l’operazione di rimozione – non a caso avviene in via Santa Sofia: l’arteria è una delle più trafficate in città, essendo punto di collegamento tra la circonvallazione e Gravina di Catania. Ma soprattutto è la sede della cittadella universitaria e del Policlinico Rodolico con i suo pronto soccorso, dove giornalmente, nonostante il divieto di fermata, sono decine ogni giorno gli automobilisti che violano le regole.