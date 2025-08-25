Catania-Foggia: le foto più belle della goleada rossazzurra al Massimino

SERIE C

In questa lunga carrellata di scatti, ecco le immagini più belle della magnifica serata del Massimino. Il Catania ha battuto 6 a 0 il Foggia nella prima giornata del campionato di serie C 2025/2026 davanti a 18.000 spettatori e al presidente Ross Pelligra. Allo stadio anche un ospite d’eccezione, il giornalista Gianluca Di Marzio, catanese d’adozione, che non ha voluto perdere l’esordio in campionato della squadra etnea.

