Catania, giovedì 15 maggio scuole chiuse per l’allerta meteo

La decisione del sindaco

Chiusi anche cimiteri, parchi comunali e Giardino Bellini

In considerazione delle previste condizioni meteo avverse, come si evince dal bollettino della protezione civile regionale con Allerta Meteo Codice arancione, il sindaco Enrico Trantino ha disposto per giovedì 15 maggio 2025 la sospensione delle lezioni scolastiche negli istituti di ogni ordine e grado, la chiusura dei cimiteri, dei parchi comunali e del Giardino Bellini. L’ordinanza del primo cittadino con le altre disposizioni è già in fase di stesura e verrà diffusa nelle prossime ore.

