Catania, incendio nell’edificio dove ha sede l’Ordine dei Medici: «Nessun ferito, dati al sicuro»

Il rogo

Le fiamme, già spente, in un locale tecnico che ospita i contatori. Ancora incerte le cause. «Attività sospesa ma vedremo come riprenderla presto», riferisce il presidente dell'Ordine Alfio Saggio

Un incendio questa mattina intorno alle 7 si è sviluppato in viale Ruggero di Lauria, nell’edificio dove ha sede anche l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Catania. Non si segnalano feriti: le fiamme, già spente, si sono sviluppate all’interno del locale tecnico che ospita i contatori dell’energia elettrica.

«Non sappiamo ancora cosa sia successo, ma del locale contatori non resta molto» – riferisce il dottor Alfio Saggio presidente dell’Ordine dei Medici di Catania. Al momento le attività dell’ufficio sono sospese. «Per fortuna nostra tutto quello che è il nostro archivio e i documenti sono su un server esterno, e i dati sono garantiti. Non sappiamo cosa sia successo, ma al momento avremo problemi di tipo logistico: in questi giorni ci sono i ragazzi che devono fare la prima iscrizione all’Ordine per poi poter iniziare la specializzazione post laurea. Le iscrizioni sono da fare per la seduta del 24 settembre. Ma esamineremo tutto il materiale, vedremo come organizzarci per proseguire l’attività», spiega Saggio.

