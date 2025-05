Catania: incontro ecumenico “Insieme nella Pasqua: Cristo è risorto”

cronaca

Il 23 maggio 2025, alle ore 19:00, nella splendida cornice della Chiesa di San Nicolò l’Arena in Piazza Dante, si terrà l’incontro ecumenico dal titolo “Insieme nella Pasqua: Cristo è risorto”. Sarà un momento di festa e comunione con canti e danze, per ricordare che la Pasqua è il cuore del Cristianesimo. Parteciperanno le comunità cristiane della città, le comunità pentecostali della “Missione Chiesa Paradiso”, le aggregazioni laicali e l’Ufficio per l’Ecumenismo della Diocesi di Catania. Quest’anno, in occasione dell’Anno Giubilare, la data della Pasqua è coincisa per diverse confessioni cristiane: un segno forte di unità e di comunione spirituale.Per l’occasione ha detto padre Antonino De Maria: «Annunciare Cristo al mondo, come ha fatto Papa Leone XIV, è la vera missione della Chiesa, e farlo insieme, senza divisioni, è un gesto bello e significativo. Quella sera, a Catania, testimonieremo che esistono diversi modi di annunciare Cristo, ma siamo uniti nella stessa fede: Cristo è risorto, ha sconfitto la morte e ci ha donato la vita. Questo è il cuore dell’annuncio pasquale». L’invito è rivolto a tutti: un’occasione per condividere la gioia della Risurrezione e per testimoniare insieme la bellezza dell’unità nella diversità, nel nome di Cristo risorto.

