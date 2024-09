Catania, lavori in corso al campo Velletri. Presto il turno di Zia Lisa e Paratore. A Librino si pensa a una nuova struttura

Sport

Le opere verranno completate in 3/4 mesi informa l'assessore Parisi

Sono in corso a Catania i lavori di rifacimento del al campo di via Velletri, nella zona di Ognina-Picanello. Sono, infatti, ripartiti in questi giorni gli interventi di cantiere per realizzare nuovi spogliatoi, manto erboso sintetico e una tribunetta peraltro già montata, opere che verranno completate in 3/4 mesi, in modo da restituire l’impianto alle società calcistiche all’inizio del nuovo anno solare. Un progetto realizzato dall’assessorato alle politiche comunitarie retto da Sergio Parisi, nell’ambito del piano di riqualificazione degli impianti sportivi della città.