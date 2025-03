Catania, l’inspiegabile incidente mortale di via Trieste: ma le telecamere hanno ripreso lo schianto in cui hanno perso la vita Edo e Cristian

LE INDAGINI

Non ci sarebbero dubbi sul fatto che si sia trattato di un sinistro autonomo

Come si fa a morire in un incidente autonomo in una strada cittadina per uno schianto con la moto? Come hanno fatto il 24enne catanese Edoardo Distefano e il 25enne Cristian Gargano (di origini romane) a perdere la vita in uno scontro con un’auto parcheggiata? Stavano correndo troppo? Avevano il casco, Stano facendo qualche manovra spericolata? Sono domande alle quali sta cercando di rispondere la polizia municipale di Catania che ha effettuato i rilievi dell’incidente stradale avvenuto al scorsa notte poco prima delle 2 in via Trieste e che ora sta indagando sul sinistro mortale.

Chi indaga sa già come è andata perché nella zona ci sono tantissime telecamere che hanno ripreso l’incidente e probabilmente alcune sono state già visionate confermando l’incidente autonomo, tanto che le salme delle due vittime sono state già restituite alle famiglie.

I due erano a bordo di una moto di grossa cilindrata, una Honda Africa Twin: a guidare era Edoardo Distefano, Cristian Gargano era seduto dietro. Per cause che ancora non sono state rese note dalla Municipale la moto si è schiantata contro una Toyota Yaris regolarmente parcheggiata sulle strisce blu e i due giovani amici sono stati sbalzati sull’asfalto. Edo e Cristian sarebbero morti sul colpo. I soccorsi arrivati sul posto non avrebbero potuto fare altro che constatarne il decesso. Cosa che fa supporre che i due non avessero il casco: su questa circostanza non ci sono conferme ma l’elmetto protettivo avrebbe forse potuto evitare la morte. Invece i traumi riportati si sono rivelati fatali.

Quello che è certo è che la morte dei due giovani ha lasciato un vuoto incolmabile per famiglie e amici. Edo e Cristian erano due bravi ragazzi. E sin da questa mattina diverse persone hanno lasciato un messaggio sui social in loro ricordo. Edoardo era figlio di una nota avvocatessa catanese. Per questo la pagina facebook denominata “Gruppo Tribunale di Catania” conteneva un messaggio di condoglianze seguito da tantissimi commenti. Ma sono stati in tanti a manifestare il loro dolore sui social per l’inspiegabile morte di questi due giovani amici che stavano facendo soltanto un giro in moto.