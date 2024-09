Catania, Pelligra mette a tacere le voci: «Il mio impegno qui resta immutato, città e club hanno un posto speciale nel mio cuore»

CALCIO

Il presidente rossazzurro in conferenza stampa racconta la travagliata estate della società

“L’impegno per Catania e per il Catania continua. Come prima e più intenso di prima, se possibile. Il mio è e sarà un investimento a lunga scadenza”. Con questa frase, pronunciata nel bel mezzo di una conferenza stampa attesa da un mese, Ross Pelligra ha posto fine a tutti i dubbi di una piazza che ha vissuto un’estate travagliata per via dell’integrazione fideiussoria arrivata in extremis e per un mercato difficile che si è concluso l’ultimo giorno con il completamento dell’organico.

Pelligra ha ribadito, nel corso del colloquio: “Ho lavorato con il mio team in modo da sistemare ogni cosa. Il Catania è nel mio cuore. Ho tanti club, ma Catania e il Catania hanno un posto speciale nel mio cuore. Cos’è accaduto nei giorni tra luglio e agosto? C’è stato un ritardo tecnico gestito da consulenti in Australia che adesso, dopo questi fatti, non lavorano più con me. Ma l’impegno con il club non muta. Nel senso che se serve una determinata cifra la metto a disposizione, senza stabilire prima un budget, ma investendo con scrupolo all’occorrenza”.

Il presidente siculo australiano ha anche annunciato una novità all’interno dell’organizzazione societaria: “Due nuovi membri entrano nello staff dirigenziale. Si tratta di Joseph Carrozzi e di David Tucker che in questo periodo mi hanno aiutato tanto nell’adottare decisioni con tutto il Cda pure in ottica futura. Tucker ha collaborato in passato con il Manchester United e con la Nike”.