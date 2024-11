Catania, per evitare il carcere si dà alla fuga: arrestato dopo un inseguimento

Scene da film

La Polizia di Stato ha arrestato un catanese di 45 anni in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania nel novembre 2023. L’uomo è stato arrestato dagli agenti della Polfer dopo un lungo inseguimento iniziato nel deposito locomotive di Piazza Europa e proseguito lungo la scogliera e le vie cittadine.

Gli agenti, infatti, nel corso di un servizio di prevenzione per i furti di rame ai danni delle ferrovie, hanno notato due soggetti armeggiare nei pressi dei treni presenti nel deposito locomotive. Alla vista della polizia, i due si sono dati ad una precipitosa fuga, prendendo diverse direzioni e in particolare uno, è scappato a piedi verso la scogliera, mentre l’altro è riuscito a risalire a bordo di un’autovettura e a far perdere le proprie tracce.

I poliziotti, che non hanno mai perso di vista il fuggitivo appiedato, lo hanno bloccato dopo diversi tentativi in cui questi ha tentato di divincolarsi opponendo una violenta resistenza, sferrando calci e pugni agli operatori e lanciando contro bidoni dell’immondizia e mattoni, tanto da provocare lesioni ad uno degli agenti. La rocambolesca fuga si è conclusa, fortunatamente, con l’arresto dell’uomo, che è risultato essere destinatario di un ordine di carcerazione, per l’espiazione di 11 mesi e 28 giorni di reclusione per il reato di tentato furto aggravato.