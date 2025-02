Catania, per il referendum contro la Ztl al Castello Ursino «mancano le ultime firme»

L'iniziativa

Lo dice uno degli ideatori dell'iniziativa di voto popolare, Santo Musumeci dell'associazione "Catania Più Attiva" insieme ad Orazio Vasta di Asia-Usb

A giorni si concluderà la raccolta delle firme per il referendum lanciato dall’associazione Catania Più Attiva, con l’irriducibile Santo Musumeci, presidente dell’associazione, referendum che ha lo scopo di abrogare la delibera comunale che ha permesso la realizzazione della Ztl in piazza Federico di Svevia, Nora a Catania come “Piazza Castello Ursino”.Stamattina un banchetto è stato allestito effettuata in via Etnea, nelle vicinanze di Piazza Stesicoro, che ha ricevuto l’adesione (firme) da parte di tantissime persone residenti a Catania e tanti attestati di solidarietà di chi non essendo residente a Catania non può apporre la propria firma. Fra i sostenitori del referendum la Federazione del Sociale-Asia Usb Catania, organizzazione sindacale che da anni sostiene le battaglie di Catania Più Attiva per i diritti delle persone disabili multate nelle Ztl-capestro dell’amministrazione comunale.

Orazio Vasta, referente provinciale della Fds-Asia presente stamattina al banchetto per le firme, precisa che “la Federazione del Sociale-Asia non è contraria alle Ztl, ma è assolutamente contraria alle Ztl non contestualizzate,alle Ztl dissociate dalla realtà specifica della zona/delle aree dove vengono attivate o addirittura edificate. Piazza Federico di Svevia è esattamente una Ztl totalmente dissociata dalla realtà, una Ztl imposta alla cittadinanza e a chi ha un’attività lavorativa nella piazza e nelle vie limitrofe. Intanto, si prospetta una sorta di esodo dall’ampia area che coinvolge piazza Federico di Svevia, con sempre meno abitanti-inquilini residenti sfrattati per morosità spesso non colpevole o per finita locazione, oppure perchè gli stessi abitanti-proprietari non resistino all’offerta chash di una delle oltre 100 agenzie immobiliari presenti in città. La gran parte di queste abitazioni – case singole e palazzine – una volta acquistate dovranno essere ampiamente ristrutturate e gran parte saranno destinate a diventare case vacanza, B&b, lussuosi uffici. Questo accade nell’ambito del progetto per traformare il porto di Catania in un mega porto turistico, che vede l’amministrazione Trantino partecipe”.“Quindi – concluderà Vasta – “sgomberare” la cittadinanza residente da quella parte del centro storico è necessaria al progetto. In questo contesto, ci opponiamo alla Ztl “del Castello Ursino” che consideriamo anche uno dei tanti passaggi devastanti del progetto-mega porto turistico”.