Catania, rapina un negozio in via Sant’Euplio ma viene rintracciato e arrestato poco dopo

polizia

L'uomo, un 38enne catanese, aveva minacciato una dipendente con ujn taglierino per farsi consegnare l'incasso

Un catanese di 38 anni che la settimana scorsa ha rapinato un negozio di via Sant’Euplio è stato arrestato dalla polizia di Catania.

L’uomo si era mescolato a volto scoperto tra i clienti dell’esercizio commerciale, ma poi è diretto verso la cassa e ha minacciato una commessa con un taglierino. L’uomo ha intimato alla dipendente di consegnare tutto il denaro presente in quel momento nel registratore di cassa.

Una volta impossessatosi del bottino, il 38enne è fuggito a gambe levate tra le vie del centro storico.

Scattato l’allarme, la sala operativa della questura di Catania ha subito diramato la segnalazione e ad intervenire, in pochi istanti, sono stati i poliziotti della IV sezione investigativa “Contrasto al crimine diffuso” della Squadra Mobile. Giunti nel negozio, i Falchi hanno sentito alcuni testimoni e hanno raccolto tutti gli elementi utili per mettersi sulle tracce del ladro.

Le tempestive indagini e le serrate ricerche dei poliziotti della Squadra Mobile hanno permesso di rintracciare il 38enne ancora con gli stessi indumenti indossati durante la rapina, con il taglierino utilizzato per spaventare e minacciare la dipendente. Una volta identificato, il ladro è stato arrestato per rapina aggravata e, su disposizione del PM di turno, è stato condotto in carcere.