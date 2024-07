Catania, rimorchio in fiamme al porto di Catania. Intervento dei Vigili del fuoco da terra e da mare

Catania

Il rimorchiatore portuale Beppe insieme a una squadra sulla banchina in maniera combinata hanno spento il rogo

Un incendio su un rimorchio in attesa di essere imbarcato a bordo di una nave è scoppiato nelle prime ore della serata di oggi al porto di Catania. Le fiamme, ancora in principio, sono state notate nel corso del quotidiano controllo del personale della Guardia Costiera sulle attività portuali e degli ormeggi delle navi presenti. Il personale ha immediatamente allertato la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Catania che ha a sua volta attivato le le procedure del piano antincendio del porto.