Catania, sabato 7 settembre partita di beneficenza al Cibalino: scende in campo la politica locale

L'INCONTRO

La politica locale “scende in campo” per un incontro di beneficenza. Sabato 7 settembre, alle ore 17.00, presso lo Stadio Cibalino di Catania, la squadra composta dal sindaco Enrico Trantino, dai consiglieri comunali e dagli assessori della Giunta di Catania giocherà contro la squadra amatoriale della DC di Palermo “Football Sicily Dc”, per sostenere le attività, rivolte ai più bisognosi, della Parrocchia San Pio X della periferia di Catania.

Un’iniziativa accolta favorevolmente dal primo cittadino, dall’amministrazione e da tutti i consiglieri, che hanno costituito una squadra di calcio per dare, questo sabato e in successive altre occasioni, un contributo economico concreto alle fasce più disagiate della città. Ogni giocatore infatti contribuirà con una quota all’iniziativa.

«Non posso che essere orgoglioso nel vedere la politica, con tutti i suoi esponenti locali, scendere letteralmente in campo per beneficenza – dichiara Maurizio Mirenda, capogruppo Noi Democratici – Nuova DC».

«La partita di calcio che si disputerà sabato – continua il consigliere comunale – potrà contribuire ad aiutare le persone bisognose che frequentano la Parrocchia di Nesima. Ma non ci fermiamo qui: perché, ora che abbiamo costituito la squadra, abbiamo in programma altri eventi di beneficenza. Ma non solo. Sarebbe proficuo organizzare delle partite anche per combattere problematiche importanti che affliggono la nostra società, come la violenza sulle donne, il bullismo o la pedofilia».