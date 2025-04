Catania: “scampagnata” tra il viale Rapisardi e via Mogadiscio

Notizie

No, non siamo in campagna ma nella centralissima via Mogadiscio a ridosso dell’ospedale Garibaldi. Marciapiedi impraticabile! Chissà, domani potremmo venire a farci la scampagnata fuori porta!

Il viale Mario Rapisardi non è da meno. Chi dovrebbe provvedere alla cura del verde è latitante da anni. Al Signor Sindaco dò un consiglio: può candidare la città da capitale della Cultura a quella della Spazzatura. Non ha concorrenza e già può pianificare diversi percorsi turistici per la città: un mare-monti dei rifiuti.

