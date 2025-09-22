Catania. Segnalazione urgente: buio e pericolo in via San Pietro Clarenza

Notizie

Si segnala una grave situazione di degrado e pericolo lungo via San Pietro Clarenza, nel tratto compreso dal civico 51 al civico 274, in direzione San Pietro Clarenza (provincia di Catania). Questo tratto di strada, molto trafficato sia di giorno che nelle ore serali, è completamente privo di illuminazione pubblica, una condizione che persiste ormai da tempo e che rappresenta un serio rischio per l’incolumità di automobilisti, motociclisti e pedoni.

La mancanza totale di luce rende particolarmente pericolosa la circolazione nelle ore notturne, specialmente nei mesi invernali, quando la visibilità si riduce ulteriormente a causa delle piogge. In inverno, infatti, si aggiunge un ulteriore problema: l’accumulo d’acqua lungo la carreggiata, causato da un sistema di drenaggio evidentemente insufficiente o assente. Le pozzanghere si trasformano in vere e proprie trappole per chi guida o cammina lungo il tratto, aumentando notevolmente il rischio di incidenti.

Si chiede pertanto un intervento urgente da parte dell’amministrazione comunale e degli enti competenti per:

Ripristinare l’illuminazione pubblica lungo l’intero tratto segnalato. Migliorare il sistema di drenaggio delle acque piovane, al fine di evitare ristagni e allagamenti. Garantire una maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada, soprattutto in vista del prossimo inverno.