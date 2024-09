Catania: «Sembra che le persone incivili abbiamo la meglio»

Notizie

Cumuli di spazzatura ovunque: in periferia, al centro, in ogni dove. È una “emorragia”, per usare una metafora, inarrestabile e senza controllo. Credo che l’amministrazione debba fare di più per far rispettare le regole del buon vivere, e un modo per farlo è controllare e sanzionare.

Dove sono le persone che devono controllare? L’ufficio comunale preposto al controllo, se ce n’è uno, dove? Cosa sta facendo? Chi lo dirige è consapevole che la citta, i quartieri sono abbandonati in mano a degli incivili che fanno quello che vogliono e che sporcano la citta abbandonando ogni genere di rifiuti? Qual’è oggettivamente la difficoltà a far rispettare le regole?

Inoltre, si consideri che a Catania ci sono tanti bravi cittadini che pagano una cospicua tassa sui rifiuti e che giustamente vorrebbero vedere la citta e i quartieri puliti a fronte della tassa che pagano?Insomma, credo che l’amministrazione deve darsi una mossa. Deve iniziare a sanzionare a tappeto e deve anche “silurare” i responsabili comunali, preposti per questo servizio, se sono inadempienti, perchè danneggiano il comune, le casse del comune, l’immagine della Citta di Catania per non parlare anche del fatto che i costi di gestione aumentano a discapito di che paga la tassa dei rifiuti.