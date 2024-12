Catania, «sul porticciolo di Ognina ancora nessuna risposta concreta», dice il M5s

Il caso

«Rimane senza riscontro l'interrogazione depositata il 21 novembre scorso al Comune», scrivono i consiglieri Graziano Bonaccosi Gianina Ciancio. Interrogazione all'Ars di Lidia Adorno

«Ad oggi, non è stata fornita alcuna risposta concreta in merito alle sorti del porticciolo di Ognina. Rimane infatti senza riscontro l’interrogazione depositata il 21 novembre scorso al Comune, così come nessuna azione tangibile è stata intrapresa dall’amministrazione comunale, nonostante le dichiarazioni del sindaco, che aveva chiaramente espresso la sua posizione sul futuro del porticciolo». A dirlo sono Graziano Bonaccorsi e Gianina Ciancio, consiglieri comunale del Movimento 5 stelle.