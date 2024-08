Catania Summer Fest 2024, doppio successo dei Pooh nella Villa Bellini

Musica

Sono state vere e proprie <celebrazioni> musicali le due serate dei Pooh nell’Arena della Villa Bellini di Catania, del 17 e 18 agosto, appuntamenti che hanno confermato l’amore del pubblico per questa leggendaria band che ha segnato la storia della musica italiana.L’arena del Giardino Bellini si è trasformata in un vero e proprio tempio, accogliendo spettatori provenienti da Sicilia e Calabria con diecimila persone che, hanno assiepato le poltroncine dello spazio realizzato da Comune e gestito perfettamente dagli organizzatori, nei due concerti inseriti nel cartellone di spettacoli estivi del “Catania Summer Fest 2024”Entrambi gli spettacoli hanno infatti registrato il tutto esaurito, un risultato che testimonia il legame indissolubile tra i Pooh e il loro pubblico, ma anche l’attrattiva che Catania continua a esercitare su appassionati di musica e turisti.I Pooh stessi durante la oro esibizione hanno espresso il loro amore per la città etnea, che occupa un posto speciale nei loro cuori, appuntamento ormai ineludibile per gli amanti della musica live in Sicilia con eventi di rilievo nazionale e internazionale.Protagonisti del tour “Amici X Sempre”, la storica band che ha celebrato i 60 anni di successi, hanno regalato due ore e mezza di emozioni pure, ripercorrendo successi che hanno segnato la storia della musica italiana. Brani iconici come “Pensiero”, “Tanta voglia di lei” e “Noi due nel mondo e nell’anima” hanno risuonato di energia nell’arena della Villa, creando un’atmosfera carica di nostalgia e affetto.Il ricordo di Stefano D’Orazio, storico batterista e voce della band, scomparso quattro anni fa, è stato un momento toccante che ha unito il pubblico in un sentito omaggio ai Pooh, interpreti irripetibili della musica leggera italiana.