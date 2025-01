Catania tra le città dove si mangia meglio al mondo: supera anche capitali del gusto

La classifica

E' al 21° posto nella speciale Top 100 di TasteAtlas. Trionfo italiano, ecco i piatti da non perdere

C’è anche Catania tra le 100 città in cui si mangia meglio al mondo, ed è addirittura al 21° posto, prima di Singapore, Venezia, Istanbul, addirittura prima di Tokyo e pure di Palermo (al 31° posto). La classifica internazionale viene stilata ogni anno da Taste Atlas uno dei più popolari portali web dedicati al food. Che spiega così il criterio di scelta delle 100 città. “Dalle 17.073 città presenti nel nostro database, sulla base di 477.287 valutazioni alimentari valide per 15.478 alimenti presenti nel nostro database, queste 100 città si distinguono con le valutazioni medie più alte per i piatti regionali e nazionali più comunemente serviti lì”.

Ma come abbiamo fatto ad acchiappare questo risultato? Grazie al trionfo della tradizione, dei nostri piatti più classici che meriterebbero di essere onorati con preparazioni da “stella” Michelin e che colpiscono sempre i turisti. Nell’ordine: pasta alla Norma, granita, caponata, spaghetti al nero di seppia, arancini. Il sito segnala anche alcuni ristoranti tradizionali e alcuni produttori e fornisce altri suggerimenti di cibi da provare: le rame di Napoli, le minne di Sant’Agata, le zeppole di riso, i biscotti della monaca. Indicazioni utili anche per chi fa ristorazione in città e per chi lavora con i turisti a caccia di cibi “tipici”, locali, originali.

Podio tricolore

Tornando alla classifica, il podio è tutto, orgogliosamente, italiano. Al primo posto c’è Napoli e le pietanze che hanno conquistato i “giudici” sono la pizza, rigorosamente Margherita, le sfogliatelle, gli gnocchi alla sorrentina, gli spaghetti con le vongole e le zeppole. I piatti che hanno garantito il podio a Milano sono il famoso risotto alla milanese, la cotoletta alla milanese, l’ossobuco alla milanese, e la cassoeula, piatto tipico della cucina brianzola a base di verza e carne di maiale, e naturalmente il panettone. Terzo posto per Bologna che convince con i piatti della tradizione: tagliatelle al ragù, tortellini in brodo, lasagne e cotoletta alla bolognese, crescentina (a Bologna è lo gnocco fritto).