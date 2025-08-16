il record
Cecchino ucraino raggiunge il bersaglio distante 4 mila metri: ha sparato con un fucile Alligator
Il proiettile ha ucciso due occupanti russi
Nei giorni scorsi, i combattenti dell’unità speciale di cecchini ucraini di Pryvyd hanno stabilito un «record mondiale» per il tiro andato a bersaglio più lungo confermato da una distanza di ben 4.000 metri, nella zona di Pokrovsk, la città nel Donbass, secondo il media di tecnologia militare ucraino Defense Express, citato da Rbc-Ukraine. Il cecchino ha sparato con un fucile Alligator calibro 14,5 millimetri. Il proiettile «ha ucciso due occupanti russi», scrive il sito.
È interessante notare che anche il precedente record apparteneva a ucraini: non molto tempo fa, un soldato dei Servizi di Sicurezza dell'Ucraina ha eliminato un occupante a una distanza di 3.800 metri con un fucile di fabbricazione ucraina chiamato Volodar Obriyu (Signore dell'Orizzonte)», scrive ancora Rbc.