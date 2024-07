Cenere dall’Etna: rinviata la partenza della Cronoscalata Giarre Montesalice Milo

Nel Catanese

Amara sorpresa stamani lungo il percorso della Cronoscalata Giarre Montesalice Milo per la copiosa caduta di cenere vulcanica dall’Etna. La partenza, prevista questa mattina alle ore 9, è stata rinviata in attesa di capire quali saranno le evoluzioni dell’attività vulcanica. Se l’emissione di sabbia dovesse concludersi inizieranno le operazioni di pulizia e messa in sicurezza del percorso e la gara potrebbe prendere il via. “Abbiamo completato l’assetto gara – spiega Giuseppe Trovato, vicepresidente dell’Automobile Club di Acireale -.