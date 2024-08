Cenere dell’Etna, il sindaco di Belpasso chiede una «gestione coordinata» tra i Comuni

La lettera

Ricordando il costante confronto con gli altri primi cittadini, Carlo Caputo ricorda anche l'imprevedibilità degli eventi

«Le attività eruttive dell’Etna, ormai da oltre un mese, si legano inesorabilmente all’emissione di cenere vulcanica la quale ha più volte ricoperto numerosi territori, tra cui anche Belpasso». Inizia così il lungo intervento che Carlo Caputo, sindaco di Belpasso, ha inviato alla stampa. Uno “statement” su come l’amministrazione sta affrontando l’emergenza cenere «sin dal primo evento – prosegue – mi sono tempestivamente adoperato per pianificare una specifica rimozione della sabbia. Ovviamente il lavoro è stato ripetutamente vanificato dalle cadenzate attività parossistiche con emissioni di cenere. Le spese sostenute, per questa vera e propria emergenza, sono moltissime e purtroppo ricadono interamente sulle casse comunali», dichiara il sindaco di Belpasso.